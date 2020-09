Auto vintage per il viaggio più pazzo d'Italia, tutto pronto per la "Spaghetti Raid"

Nata dalla passione per i viaggi, per l'avventura e l'amore per i motori, torna in Romagna la "Spaghetti Raid". Ispirata alle "corse" (ma di corsa non si tratta) più pazze d'America e del mondo degli anni 70-80 fino ad arrivare al mitico Mongol Rally, la Spaghetti Raid è una vera folle e divertente esperienza per chi ama guidare le auto di una volta. Un viaggio tra le strade d’Italia a bordo di piccole utilitarie e furgoncini del passato.

Fiat giardinetta, Panda, 124, 126, 127, Mini, 128, 2 CV, 500, Ford fiesta mk1, Lada dalla Bulgaria, Daff del ‘75, Opel Manta, Opel Kadett, Fiat 850, Bianchina (di Fantozzi), Maggiolino, Simca sono solo alcune delle auto nate negli anni 60’ 70’, 80’ e 90’ che parteciperanno a questo Italian Road Trip tra le strade dell’Appennino con un solo obiettivo divertirsi e fare divertire. Oltre 130 le auto iscritte, 4 le regioni toccate e 300 i km che saranno percorsi in circa 8 ore.

“La Spaghetti Raid è un viaggio vecchio stile, prendi, parti e vai, attraverso favolose strade italiane con macchine o furgoncini che sono stati prodotti fino al 1999 – spiega l'organizzatore dell’evento Peter G. Criscione - Le auto benvenute saranno quelle con portapacchi, con cose inutili sopra, fendinebbia come se piovesse, oggetti svolazzanti, cigni e coccodrilli gonfiabili, canoe, surf, passeggini, più bizzarro sarà il tema, più sarà una Spaghetti Raid da ricordare”.

Gli equipaggi provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla Germania. E proprio dalla Germania arriva l'auto più vecchia, una 600 del 1961. Tutte le auto partiranno dagli Ex Magazzini dell'Enel di Rimini attraversando l'Appennino, per giungere dopo le salite e le discese a Bagno di Romagna.

La partenza è prevista da Rimini sabato 19 settembre alle 8.30. Dalle 17.00 è invece l'orario dell'arrivo a Bagno di Romagna. L'evento definito scherzosamente dagli stessi organizzatori una bella “spaghettata di curve”, non è un raduno di auto, non è neppure una gara ma una vera e propria avventura a bordo di queste piccole auto del passato.

Sono due le categorie rappresentate: Zio e Nonno. La Categoria “Zio” è rivolta a chi possiede auto costruite dal 1980 al 1999 non superiori a 1300 cc. Utility car, classiche o furgoncini, dal valore economico contenuto. Mentre per iscriversi nella categoria “Nonno” bisogna essere alla guida di auto costruite prima del 1979 e non superiore a 1500cc. Utility car o furgoncini. Per chi volesse ammirare e fotografare le utilitarie, venerdì pomeriggio dalle 15.00 saranno in mostra proprio agli Ex Magazzini Enel (Via Destra del Porto), sede di Matrioska Lab Store. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook Spaghetti Raid.