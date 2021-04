Ancora viti in strada, i residenti esasperati: "La pazienza è finita, c'è chi ha forato 9 volte"

Un 'mistero' che continua a ripetersi, e continua a causare danni agli automobilisti, esasperando i residenti della frazione di San Cristoforo, a Cesena. Qualcuno sparge viti sulla carreggiata provocando danni alle gomme delle auto.

A rilanciare il problema che va avanti da tempo, ma non ancora risolto, è Francesca Spadoni che abita appunto nella frazione Provezza-S.Cristoforo. "Siamo arrivati allo stremo - si sfoga - la nostra pazienza è finita. Da quasi un anno si stanno verificando episodi incresciosi. Siamo vittime di danni che ci causano spese inutili, che potrebbero essere evitate sopratutto in un periodo come questo".

"Nella strada che collega Via San Cristoforo ad altri frazioni della zona, (strada molto trafficata nelle ore diurne) qualcuno si sta divertendo a gettare per terra delle viti che causano la foratura delle gomme delle auto. A volte risulta necessario il cambio gomme e di episodi del genere ne abbiamo avuti tantissimi, un residente ha forato ben 9 volte".

"Abbiamo contattato le forze dell’ordine - spiega - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo". Il misterioso vandalo (o più di uno) non è stato ancora scovato. "Non oso immaginare - la riflessione finale - cosa potrebbe capitare a ciclisti o anche a poveri animali che potrebbero ferirsi seriamente. Mi viene da chiedere perché non sia possibile montare una telecamera".