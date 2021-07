Coronavirus, a Gambettola l'unico contagio cesenate. Intanto avanza la variante Delta

Il consuetto bollettino Covid giornaliero registra appena 3 casi in tutta la provincia di Forlì-Cesena, 1 solo nel Cesenate (a Gambettola). Gli altri due contagi si sono registrati a Forlì e Modigliana. Zero decessi e altri 34 guariti in provincia. Intanto la variante Delta del Covid "progredisce in maniera esponenziale. siamo attorno al 23% di presenza nell'ambito dei casi positivi della regione". A dirlo l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini, specificando che ualche settimana fa la variante "era all'1%, Dunque non è difficile immaginare che nel giro di qualche settimana possa diventare predominante".

In regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 387.157casi di positività, 51 in più rispetto a lunedì, su un totale di 18.346 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,3%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,7 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 14 nuovi casi; poi Reggio Emilia (8), Rimini (7) e Ravenna (6); seguono Piacenza e Modena (entrambe con 5 nuovi casi), Ferrara (3), Forlì (2) e Cesena (1). Nessun caso a Parma e nel Circondario Imolese.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.320 (-169 rispetto a lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.137 (-167), il 92,1% del totale dei casi attivi.

Non si registra alcun decesso. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.264. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-3 rispetto a lunedì), 164 quelli negli altri reparti Covid (+1).