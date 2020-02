Volley, l'Elettromeccanica Angelini schianta Moie di Maiolati

Grande prestazione dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che ha conquistato la sua settima vittoria stagionale nel campionato di serie B1, sconfiggendo, davanti al pubblico amico del Carisport, Moie di Maiolati 3-0 (25-19, 25-20, 25-17).

Con questa vittoria, la seconda consecutiva nel girone di ritorno, le ragazze di coach Simoncelli si allontanano dalla zona rossa, ora distante 6 lunghezze.



Il match non è mai stato in discussione con Roani e compagne che hanno condotto tutti i parziali senza mai andare in svantaggio. Parte forte Cesena nel primo set (8-3), le anconetane tentano di rientrare accorciando le distanze (16-14) ma le bianconere non ci stanno: Gugnali chiude il set a muro 25-19. Stesso copione nel secondo parziale, con Cesena avanti (8-3, 16-12, 21-17): un’infrazione a rete delle avversarie regala il 25-20 finale. Avanti 2-0, le ragazze dell’Elettromeccanica Angelini hanno evidenziato grande personalità nell’amministrare il margine di scarto: sempre in vantaggio anche nel terzo set (8-4, 16-8, 21-15), si sgretola Moie tanto da commettere un pasticcio a livello di formazione e il match si chiude 25-17.



Top scorer del match è risultata l’opposta Martina Casprini che ha firmato 14 punti con il 34% in attacco. Ora l’Elettromeccanica Angelini Cesena va incontro ad una settimana molto delicata: sospesi gli allenamenti in seguito all’ordinanza regionale, dovrà comunque prepararsi alla trasferta di sabato prossimo a Casal de’ Pazzi contro la capolista (al momento in Lazio non risultano ordinanze che riguardano l’attività sportiva).