Volley, l'Elettromeccanica Angelini Cesena pronta all’esordio casalingo

Reduce dalla sconfitta a Capannori, l’Elettromeccanica Angelini si prepara all’esordio casalingo nel campionato di serie B1, con l’appuntamento alle 17.30 di domenica 27 ottobre al rinnovato Carisport (nuovo impianto di illuminazione Led, grazie a Romagna Iniziative e al Comune di Cesena) per la sfida contro Quarrata.

Entrambe le formazioni sono a secco non solo di punti in classifica ma anche nel conteggio dei set vinti: Cesena ha perso nella trasferta toscana, Quarrata ha perso 0-3 a domicilio con Roma.

"Finalmente dopo due mesi di preparazione, allenamenti e amichevoli, è iniziato il campionato – spiega Martina Casprini, al primo anno in maglia bianconera – Purtroppo non siamo partite con il piede giusto: abbiamo giocato una partita sotto tono da ogni punto di vista. Siamo partite un po’ contratte e ci siamo fatte trascinare dagli eventi negativi invece che dalle buone azioni portate a termine. Siamo state carenti a muro e in difesa e poco incisive in attacco".

L’opposta toscana, poi, si concentra sul futuro: "Sappiamo che sarà un torneo difficile ma molto stimolante perché composto da tante squadre forti e più o meno equivalenti. Ci sarà da lottare punto su punto, iniziando da ogni singolo allenamento in settimana. Siamo assolutamente in grado di farlo, siamo un gran bel gruppo sia dal punto di vista tecnico sia umano. Dobbiamo solo trovare il nostro equilibrio in campo e sicuramente sapremo guadagnarci le nostre soddisfazioni".

Ora è la volta di Quarrata: "Anche loro sono una squadra equilibrata che difende molto bene; dovremo armarci di tanta pazienza e fare il nostro gioco, serenamente ma con grinta. Approfitto per ringraziare tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Capannori e che ci seguiranno per tutto il campionato".

La diretta web della gara dell’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale ‘Volley Club Cesena’ all’indirizzo https://www.facebook.com/volleyclubcesena/

La classifica dopo il primo turno (la 1a è promossa in A2; 2a e 3a accedono ai playoff; le ultime 3 retrocedono in B2): Capannori, Volleyrò Casal de’ Pazzi 3; Moie di Maiolati, Empoli, Bluvolley Pesaro, Città di Castello 2; Castelfranco di Sotto, Castelbellino, Clai Imola, Perugia 1; Trevi, Quarrata, Elettromeccanica Angelini Cesena 0.