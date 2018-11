Volley Club Cesena B1, l'Elettromeccanica Angelini a Quarrata per difendere la vetta

Dopo le prime 5 giornate del campionato di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena è solitaria in vetta alla classifica a punteggio pieno. Non era mai successo nella storia del sodalizio cesenate. Sabato, alle 21, il sestetto guidato da coach Andrea Simoncelli difenderà il primato in classifica in Toscana, a Quarrata, in provincia di Pistoia, nel match valido per la sesta giornata. Entrambe le squadre sono reduci da un successo. Le bianconere hanno liquidato a domicilio il Conero Ancona con un perentorio 3-0, mentre le toscane l’hanno spuntata al tiebreak, in trasferta, nel derby toscano di Castelfranco Sotto.

"Contro Ancona - ha commentato il libero Nicoletta Fabbri - abbiamo sfruttato nel migliore dei modi la nostra organizzazione. Anche i numerosi tifosi e sportivi presenti al Carisport, hanno potuto apprezzare il nostro livello di gioco, pulito e ordinato. Le avversarie sono riuscite a recuperare qualche punto solo nel terzo parziale, complice qualche nostra disattenzione".

Fabbri ha poi introdotto il match contro Quarrata: "Se vogliamo rimanere in questa zona di classifica, bisognerà continuare ad essere così composte e chirurgiche in ciò che facciamo, a partire dalla trasferta di Quarrata. Giocheremo contro una squadra che ha 6 punti in classifica, ma che è reduce da un successo esterno. Inoltre, su quel campo, storicamente abbiamo sempre disputato sfide difficili e mai scontate".

Classifica

La classifica (la prima è promossa in A2; seconda e terza ai playoff; le ultime 3 retrocedono in B2): Elettromeccanica Angelini Cesena 15; Capannori 14; Macerata, Trevi 12; Empoli 11; Montale 10; Altino 8; San Giustino 7; Quarrata 6; Castelfranco Sotto 4; Ancona, Montespertoli 3; Perugia, Moie di Maiolati 0.

La squadra

Il roster dell’Elettromeccanica Angelini Cesena: Bertolotto e Drapelli alzatrici; Donarelli, Gardini e Furi centrali; Frangipane, Rubini e Giulianelli schiacciatrici; Errichiello e Polletta opposte; Fabbri e Marchi liberi.