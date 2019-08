Volley B1 femminile, Casprini completa il roster dell'Elettromeccanica Angelini

L'Elettromeccanica Angelini Cesena di B1 femminile completa l’attacco con l’arrivo dell’opposta Martina Casprini, classe 1993, alta 187 centimetri. L’ultimo tassello arriva da una stagione a San Giovanni in Marignano in serie A2. Casprini, toscana di Poggibonsi, nasce pallavolisticamente parlando nelle giovanili del Cus Siena fino ad approdare a quindici anni nel campionato di B2. Da allora, nel 2009, inizia per lei la carriera da professionista: Parma (A2), Forlì (B1, due stagioni consecutive), Gorla Maggiore (B1), di nuovo in Toscana in B2 a Montevarchi e poi Empoli, infine Rovigo (B2) e San Giovanni in Marignano.



"Ho giocato in Romagna diversi anni - sono le prime parole di Martina in bianconero -, quindi posso dire che qui mi sento già a mio agio. In più quando ho giocato a Forlì ho conosciuto Andrea (coach Simoncelli, ndr): sono stati due anni in cui ho imparato davvero tanto, tornare in palestra alle sue direttive è un grande stimolo per me. Senza dimenticare che l’anno scorso ero in squadra con Bianca Mazzotti ed è un piacere ritrovarci qui, dal momento che abbiamo già instaurato un buon feeling palleggiatrice-opposto".

La scelta di Cesena è stata frutto anche di valutazioni meno personali: 2Ho sempre seguito l’andamento dei vari gironi della B1 e i risultati del Volley Club lasciavano sottintendere un lavoro importante, sia tecnico che dirigenziale. Devo dire, infatti, che la società mi ha fatto una buonissima impressione". Nella scorsa stagione ha fatto il cambio di ruolo da schiacciatrice a opposto: «Ora che non devo più pensare alla ricezione posso concentrarmi su muro e attacco; con Andrea ci siamo già confrontati per andare a perfezionare subito questi fondamentali». Infine un saluto a tutti i tifosi: "So che il pubblico del Volley Club è molto caloroso, non vedo l’ora di giocare al Carisport, sperando di soddisfare tutti i tifosi".

La rosa completa

Palleggiatrici: Bianca Mazzotti, Federica Colombo

Centrali: Camilla Gardini, Martina Furi, Valentina Gugnali

Schiacciatrici: Manuela Roani, Alma Frangipane, Marta Giulianelli

Opposti: Martina Casprini, Lea Vujevic

Liberi: Nicoletta Fabbri, Nicole Marchi