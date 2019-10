Un passato in B nella Spal e 200 presenze tra i professionisti, colpo della Savignanese

La Savignanese, 14esima nel girone D della serie D, e reduce dalla vittoria nel derby con la Sammaurese, piazza un gran colpo di mercato. Arriva Mirco Spighi, 29enne centrocampista, già arrivato al Capanni e a disposizione di mister Farneti, che potrà schierarlo quando avrà scontato due giornate di squalifica pregresse.

Nato a Forlimpopoli, mediano di intensità e quantità, ha militato nel Forlì in D per poi passare in C2 a Rimini. Dopo le stagioni in biancorosso nei due capoluoghi si è recato ad Alessandria, affrontando ancora la C2 e disputando poi da protagonista la C, prima di aggiudicarsi anche questo torneo con la casacca della Spal, società con cui ha debuttato anche in serie B. Da Ferrara si è poi spostato in Abruzzo al Teramo, esperienza intervallata da diversi mesi in Calabria al Catanzaro, dove ha lasciato ottimi ricordi ricevendo anche dei premi. Un lusso per la categoria viste le oltre duecento presenze tra i professionisti.