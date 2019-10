Trasferta nelle Marche per i bianconeri, parte la prevendita per Fermana-Cesena

Da giovedì al Coordinamento Club e negli altri punti vendita del circuito Vivaticket sarà attiva la prevendita in vista della gara Fermana-Cesena, in programma domenica 3 novembre (ore 17.30) e valevole per la 13^ giornata del campionato di serie C. I tagliandi per il settore ospiti dello stadio Bruno Recchioni saranno a disposizione dei tifosi bianconeri fino alle ore 19 di sabato al costo di 10 euro oltre ai diritti di prevendita. La prevendita al Coordinamento Club osserverà questi orari: domani dalle 16 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse.