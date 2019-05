Tra Angelini e il Cesena ora l'addio è ufficiale. Il club: "Profonda gratitudine"

Giuseppe Angelini non sarà l’allenatore del Cesena nella stagione 2019/20. La notizia era nell'aria da tempo e la separazione è stata certificata al termine di un incontro avvenuto martedì mattina tra la proprietà e il tecnico.

Il Cesena Fc precisa che "le parti hanno deciso in maniera consensuale di non proseguire il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ad Angelini il Cesena FC intende esprimere una profonda gratitudine per il decisivo contributo dato alla vittoria del campionato di serie D, rinnovando l’apprezzamento per le qualità umane, oltre che professionali, dimostrate durante il suo mandato". Ora si apre il toto allenatori per il Cavalluccio, tra i nomi che circolano quelli di Scienza, Calabro e Zironelli.