Softball fast pitch, al memorial Alberto Tonelli trionfano i Red Foxes di Roma

In un meraviglioso week end estivo si è celebrata la XV edizione del memorial Alberto Tonelli di Softball fast pitch. Al centro sportivo di Villa Chiavice, sui campi dell’Elephas Baseball e della Polisportiva Rumagna, si sono giocate 45 partite di grande intensità agonistiga e di elevata qualità. Quindici squadre provenienti da tutta Italia hanno coniugato agonismo con sportività e divertimento. Alla fine l’hanno spuntata i Red Foxes di Roma con il punteggio di 8 a 6 sui Goonies di Castelfranco Veneto, matricole del torneo cesenate. I romani hanno così bissato il successo del 2015 con un percorso netto fatto di 6 vittorie. Dal canto loro i Goonies sono arrivati in finale in virtù di quattro successi e due pareggi, uno conseguito contro i Dominicans di Cesena, giunti ottavi, e i Lux di Roma classificati al 15° posto. Questi risultati la dicono lunga sul valore agonistico delle contendenti che avrebbero tutte potuto conquistare il trofeo finale. Al terzo posto è giunta un’altra matricola della manifestazione, i Bears, che hanno superato in rimonta e solo all’ultimo inning i Dustbins di Bologna. Un’ultima matricola, i Lizards di Perugia, sono giunti al sesto posto superati dai Bomberos di Bologna. Sul fronte cesenate si registra la delusione dei Dominicans, giunti ottavi dopo un record di 3 pareggi, in contrapposizione con la gioia degli Hot Club, arrivati decimi, grazie al record personale di 2 vittorie.