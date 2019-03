Secondo tempo perfetto, grande rimonta: la Sammaurese ribalta la Sangiustese

Un secondo tempo perfetto, una grande rimonta, un finale 10 vs 11. La trasferta sul terreno della Sangiustese non potrebbe essere più dolce per Bonandi e soci che tornano dalle Marche forti di un meritato 2-1. La Sammaurese ha una leggera supremazia territoriale. Fa girare bene la palla e tiene lontano l'avversario dalla propria area di rigore. Al 34' Errico su punizione fa paura alla Sangiustese. Chiodini viene chiamato ad un miracolo e alza la palla sulla traversa. Quattro minuti dopo sono gli avversari però a trovare il vantaggio. Azione in velocità, tre passaggi e Cerone in area batte Baldassarri.

Al rientro in campo la Sammaurese ha subito una bella reazione e pareggia con Errico. I giallorossi premono con tanta voglia e al 59' mettono la freccia. Tiro da fuori di Bonandi che viene respinto, Zuppardo è lì pronto in mezzo all'area e con una semirovesciata sigla l'ennesimo gol della sua prolifica stagione. Al 73' Zuppardo, ben imbeccato da Bonandi, si vede annullare un gol per un offside millimetrico. Nel finale la squadra di Mastronicola deve giocare in 10 per il doppio giallo a Louati. Nonostante l'uomo in meno la Sammaurese gioca come sa e porta a casa il risultato pieno.

SANGIUSTESE-SAMMAURESE 1-2

SANGIUSTESE: Chiodini, Argento, Santagata, Perfetti, Patrizi, Scognamiglio, Pezzotti, Carta, Cheddira, Cerone, Tizi A disp: Carnevali, De Reggi, Bausconi, Buaka, Massaroni, Magistrelli, Papavero, Pluchino, Kamara All Senigagliesi

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Giua, Rosini, Santoni, Maerciari, Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi, Louati A disp: Hysa, Soumahin, Lombardi, Alberighi, Vivo, Sapucci, Pertutti, Valentini Toromani All Mastronicola.

Marcatori: 38' Cerone, 46' Errico, 59' Zuppardo

