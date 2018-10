Sangiustese-Cesena, Mister Angelini: "Sarà tutt'altro che facile"

"Sarà tutt'altro che facile". Mister Beppe Angelini tiene alta la concentrazione alla vigilia della trasferta del Cesena contro la Sangiustese, in programma sabato pomeriggio. Dopo l'allenamento di venerdì pomeriggio a Villa Silvia (un'ora dedicata ad esercitazioni sulla fase offensiva) De Feudis e compagni sono partiti per il ritiro nelle Marche. Ai microfoni di Teleromagna, mister Angelini ha presentato così la sfida con la Sangiustese. "Incontriamo una squadra che una sua identità di gioco e, insieme all'Avezzano e al Matelica, esprime un calcio propositivo. Non si hanno per caso dieci punti: per noi non sarà facile".

Il tecnico bianconero ha spiegato così perchè la sua squadra non è ancora riuscita ad esprimersi trasferta sugli stessi livelli mostrati in casa: "Dipende dalla qualità degli avversari che abbiamo affrontato, tutte squadre forti: l'Avezzano l'anno scorso è arrivato terzo, il Matelica secondo. E adesso ce la vediamo con una formazione che non ha ancora perso e vanta il miglior attacco. Ma a Matelica meritavamo i raccogliere in più e adesso speriamo di fare risultato con la Sangiustese: siamo in buona condizione, possiamo riuscirci".

I CONVOCATI

PORTIERI: Sarini, West

DIFENSORI: Bisoli, Ciofi, Cola, Noce, Poggi, Stikas, Valeri, Zamagni,

CENTROCAMPISTI: Biondini, Campagna, Capellini, De Feudis, Gori, Pastorelli, Tola,

ATTACCANTI: Alessandro, Andreoli, Casadei, Ricciardo, Tortori