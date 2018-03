Rugby, trasferta vincente per i galletti sul campo del Vasari Arezzo

Si chiude con una vittoria per 14-3 la prova che oggi ha visto il Romagna RFC impegnato sul campo del Vasari Arezzo. Con due mete trasformate, entrambe messe a segno nel primo tempo, i galletti riescono ad avere la meglio sulla formazione toscana, riscattando così il passo falso dell’andata.

Tutti i punti del match arrivano nel primo tempo, che si apre nel segno del Romagna: al 3’ infatti Donati mette la firma sulla meta che sblocca il risultato, trasformata da Soldati.

Il Vasari si tiene agganciato e con un calcio di punizione mandato tra i pali da Scartoni accorcia sul 7-3. Ancora i padroni di casa al 24’ si affidano a un piazzato ma questa volta il calcio non va a segno. Bisogna aspettare la mezz’ora di gioco perché il Romagna riesca a concretizzare altri punti: è Bissoni a realizzare la meta del raddoppio, con Soldati ancora preciso nella trasformazione per il 14-3 con cui si va al riposo.

Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a sbloccare ulteriormente il risultato: ad animare l’ultimo quarto del match i cartellini, con una sequenza di tre gialli per l’Arezzo e uno per il Romagna (ammonito Lepenne), ma non cambia l’andamento della partita, che resta bloccata sul 14-3.

Con i 4 punti conquistati il Romagna sale a quota 42 punti e aggancia al quinto posto l’Amatori Parma. Domenica prossima il campionato del Romagna prosegue con la prova casalinga con la capolista Pesaro Rugby.

Under 18 – Anche il Romagna Under 18 chiude la giornata con una vittoria: il match giocato a Imola con il CUS Perugia vede i galletti avere la meglio per 14-10. Grazie alle 2 mete messe a segno nella ripresa la squadra romagnola ribalta la partita e porta a casa quattro punti, utili a restare nel gruppo di centro classifica.