Rugby, il Romagna ritrova la vittoria: 23-5 sul Livorno

Il Romagna RFC ritrova la vittoria davanti al pubblico di casa e con una bella prestazione si impone per 23-5 sul Livorno. I galletti interpretano una buona gara e, con due mete segnate nella ripresa da due dei più giovani in campo, Gallo e Maroncelli, si assicurano il successo sulla squadra toscana, che resta a secco di punti e si allontana dalla zona play off, complice la vittoria de I Medicei nello scontro al vertice con la capolista Pesaro Rugby.È una partita vivace fin dalle prime battute, con i galletti che mostrano subito di poter tener testa agli avversari: al 10’ il Livorno resta in momentanea inferiorità numerica per il giallo a Scrocco, falloso su Donati, e i galletti ne approfittano per mandare tra i pali, con Gallo, la punizione del 3-0. Il Livorno risponde immediatamente trovando il varco che porta Gigli in meta, per il vantaggio ospite del 5-3.

La partita è piuttosto equilibrata, con iniziative da ambo le parti di prendere le redini della gara, e a spuntarla è il Romagna, che al 28’ ritrova il vantaggio grazie a un calcio di punizione firmato da Gallo, che dopo pochi minuti replica dalla piazzola portando così i suoi avanti per 9-5, risultato con cui si va all’intervallo. Nella ripresa il Romagna parte arrembante ed esercita una buona pressione, tenendo il pallino del gioco fino a trovare attorno al quarto d’ora di gioco l’occasione giusta per andare in meta, con Gallo, che manda a bersaglio anche il calcio di trasformazione per il 16-5. I galletti alzano il ritmo e continuano a insistere, trovando dopo pochi minuti la meta del raddoppio con la quale prendono il largo sui livornesi: è Maroncelli a concludere in meta e il calcio di trasformazione di Gallo da posizione angolata consegna altri due preziosi punti per il 23-5. Il Romagna amministra bene il proprio vantaggio, senza concedere nulla agli avversari, che non riescono a trovare altri punti per riaprire la partita. Finisce 23-5, risultato che consegna 4 punti ai galletti, sempre quinti in classifica al fianco dell’Amatori Parma.