Rugby, il Romagna Rfc schiera anche una squadra femminile in serie A

Il progetto femminile del Romagna RFC fa un importante passo in avanti con l’iscrizione al Campionato Femminile di Serie A 2019/20 di una squadra che riunisce le giocatrici dei club romagnoli.

Oltre alla prima squadra maschile, neopromossa in Serie A, e alla formazione Under 18, impegnata nel campionato Elite, per la prima volta ci sarà anche una squadra femminile a rappresentare la Franchigia romagnola a livello nazionale, formando così un trittico di tutto rispetto.

Gettate le basi nella passata stagione, con allenamenti periodici durante tutto l’anno e un doppio test sul campo con la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, il progetto femminile, nato dalla sinergia tra le società del territorio, si appresta dunque a entrare in questa nuova fase, che vedrà le ragazze del Romagna impegnate in una vera e propria competizione di rugby a XV, che andrà ad arricchire l’attività dei singoli club nel campionato a 7.

La Serie A Femminile è un campionato su base nazionale, che mette a confronto 28 formazioni suddivise in quattro gironi, di cui uno composto su base meritocratica dalle prime sette classificate del campionato della passata stagione e gli altri tre su base territoriale.

Il campionato avrà inizio il 6 ottobre e dopo la fase a gironi, che si svolgerà fino al 5 aprile, si disputerà una fase finale: vi parteciperanno la vincente del girone 1, qualificata direttamente alle semifinali, le prime classificate dei gironi territoriali, che si giocheranno l’accesso alle semifinali con le squadre classificate dal 2° al 4° posto del girone 1.

Il Romagna è inserito nel Girone 3, raggruppamento che conta anche tre formazioni venete, Rugby Stanghella, Rugby Riviera e Verona Rugby, due emiliane, Bologna 1928 e le modenesi del Fifteen Wilds All Bluff Rugby Mutina, e dalla Lombardia il Calvisano.

Il campionato delle romagnole inizierà il 6 ottobre con la prova casalinga con le Fifteen Wilds di Modena, mentre la domenica successiva sarà la volta della trasferta sul campo del Riviera.A novembre è in programma un'altra trasferta, a Calvisano, e a seguire l'appuntamento in casa con il Verona. Il girone di andata si chiuderà l'1 dicembre con Stanghella.

Il gruppo si compone di atlete del territorio e sarà guidato dal tecnico Paolo Ferrillo: i lavori di preparazione alla nuova stagione inizieranno a fine agosto.