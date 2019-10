Rugby, i saluti del sindaco alla prima squadra del Romagna Rfc: "Tiferemo per voi”

La prima squadra del Romagna RFC, capitanata da Fabio Sgarzi, oggi è stata ricevuta dal Sindaco Enzo Lattuca. Alla vigilia della prima di campionato con il Pesaro Rugby, in programma domenica allo Stadio del Rugby di Cesena, l’incontro ha fornito l’occasione per celebrare l’inizio della nuova avventura in Serie A dei galletti, che nella passata stagione hanno conquistato la promozione di livello nazionale con una squadra giovanissima (età media tra i 23 e i 24 anni) e interamente romagnola: la stessa che si appresta a disputare la Serie A, seconda categoria nazionale, continuando così a rappresentare tutta la Romagna.

Il Sindaco si è complimentato con i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti augurando loro un campionato vincente. “Rappresentate la Romagna – ha commentato il Sindaco Enzo Lattuca – noi siamo con voi e tiferemo a partire da questa domenica per il derby con il Pesaro. Grazie per aver portato in alto i colori di Cesena e della Romagna”. Per il Romagna RFC è dunque iniziata la settimana di avvicinamento alla prima ufficiale della stagione, che domenica alle 15,30, davanti al pubblico di casa dello Stadio del Rugby di Cesena li vedrà impegnati in campo con il Pesaro Rugby. Le due squadre si contenderanno lo speciale Trofeo dell’Adriatico, premio istituito a rimarcare il valore di questa sfida lungo l’asse Romagna-Marche, sempre molto sentita da entrambe le parti.

All’incontro hanno preso parte l’allenatore Simone Luci e il secondo allenatore Damian Gagliardetti, il presidente della società Giacomo Berdondini e il vicepresidente Maurizio Caminati.