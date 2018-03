Rugby, i galletti sfidano la capolista Pesaro: in palio l’Adriatic Cup

Superato l’ostacolo Vasari Arezzo - fanalino di coda della classifica - con una vittoria il Romagna è atteso dalla sfida alla capolista Pesaro Rugby, in scena domenica alle 15:30 allo Stadio del Rugby di Cesena. Nel corso degli anni i confronti tra le due squadre sono sempre stati sentiti da ambo le parti e per questo, a partire da questa stagione, le due società hanno stabilito di celebrare questo speciale derby dell’asse Romagna-Marche con uno specifico trofeo, l’Adriatic Cup, messo in palio in ogni partita.

All’andata è stato il Pesaro a spuntarla, con una vittoria di misura per 24-22, al termine di una partita molto combattuta, nella quale il Romagna aveva dato parecchio filo da torcere ai marchigiani mancando di pochissimo il colpaccio. Grinta e determinazione dovranno essere dunque le parole chiave di questa nuova prova, per dimostrare di poter tenere testa a un avversario ben attrezzato. Il Pesaro arriva infatti a questo appuntamento ancora imbattuto e sempre più lanciato verso la vittoria del girone, visto il primato in solitaria a quota 60 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici e una partita da recuperare (quella con il Bologna). Dal canto suo il Romagna sta compiendo un buon percorso, che l’ha portata ad agganciare al quinto posto della classifica l’Amatori Parma, a 42 punti, confermandosi così nella metà alta della classifica. La partita sarà arbitrata da Riccardo Angelucci e avrà inizio alle 15:30, visto il ritorno all’ora legale. Per questo appuntamento sono 25 i giocatori convocati: Assirelli, Baldassarri, Bersani, Buzzone, Caminati, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini A, Fiori, Gallo, Greene, Lepenne, Manuzi, Maroncelli, Martinelli, Medri, Onofri, Pierozzi, Pirini, Saporetti, Scermino, Sgarzi, Soldati, Velato. Sabato alle 13:30 scende in campo anche il Romagna RFC Under 18, che torna allo Stadio del Rugby di Cesena per la partita con i toscani del Granducato: in questa terz’ultima prova della stagione i galletti, messa ormai al sicuro la salvezza matematica, dovranno vedersela con una delle candidate al passaggio alla fase finale del campionato, attualmente seconda in classifica.