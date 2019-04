Rugby giovanile, decimo Torneo delle Sei Regioni: tutti i risultati

Sono state 4 giornate davvero intense quelle che hanno caratterizzato la Decima Edizione del Torneo delle Sei Regioni, competizione di rugby giovanile che ha portato allo Stadio del Rugby di Cesena a ridosso di Pasqua 27 squadre provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è aperta con il Torneo dedicato alla categoria Under 14, che tra giovedì e venerdì scorsi ha visto confrontarsi 9 formazioni: ad avere la meglio sono stati i laziali della Primavera Rugby, che battendo nella finalissima la Selezione Romagna per 10-5 hanno bissato il successo della passata edizione. Terzo posto a pari merito per Pesaro e Monselice.

Nelle giornate di lunedì e martedì è stata invece la volta delle competizioni dedicate alle categorie Under 16 e Under 18, rispettivamente con 8 e 10 squadre a confronto. Il Torneo Under 16 ha visto imporsi la Franchigia Adriatica, realtà che riunisce Pescara e Teramo, con l’innesto di giocatori del Sambuceto: la compagine abruzzese si è imposta sui veneti del Riviera Rugby, alla loro prima partecipazione al torneo, al termine di una finale combattutissima, terminata sul 5-0. La Selezione Romagna, campione in carica per questa categoria, si è fermata sul gradino più basso del podio, superando nella finale di consolazione il Pesaro.

Tra gli Under 18 la competizione si è confermata piuttosto serrata, ma ad avere la meglio sulle avversarie è stato il Modena Rugby, che nella finale ha battuto per 24-12 i lombardi del Velate Rugby, anche loro alla prima partecipazione al torneo. Anche in questa categoria la Selezione Romagnola conquista la medaglia di bronzo, grazie alla vittoria nella finale per il 3°-4° posto sulla Partenope Napoli.

L’edizione del decennale del Torneo delle Sei Regioni va dunque in archivio con un ottimo bilancio, considerando l’alta partecipazione di squadre e pubblico alla manifestazione e il buon livello agonistico visto nelle oltre 100 partite disputate sui campi dello Stadio del Rugby di Cesena nell’arco delle 4 giornate. Soddisfazione anche per i risultati ottenuti dalle Selezioni Romagna, con l’Under 16 e Under 18 che hanno mancato di pochissimo l’accesso alle finali e l’Under 14 arrivata a un soffio dall’aggiudicarsi il titolo.

Classifica Under 14

1.Primavera Rugby

2.Romagna RFC Juniores

3. (ex aequo) Formiche Rugby Pesaro e Rugby Monselice

5. Junior Rugby Jesi

6. Firenze Rugby 1931

7. Villorba Rugby

8. Rugby Perugia Junior

9. Pescara Rugby

Classifica Under 16

1. FTGI Adriatica Rugby Club

2. Rugby Riviera 1975

3. Romagna RFC Juniores

4. Pesaro Rugby

5. Velate Rugby 1981

6. Fano Rugby

7. (ex aequo) FTGI Ticinensis e Rugby Milano

Classifica Under 18

1. Modena Rugby Club

2. Velate Rugby 1981

3. Romagna RFC Juniores

4. Partenope Napoli

5. Rappresentativa Marche

6. Junior Rugby Jesi

7. Reno Rugby 1967 Bologna

8. Nea Ostia Rugby

9. Rugby Club I Medicei

10. Rugby Riviera 1975