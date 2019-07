Scatta la stagione del Cesena, novità Val di Non e ritiro 'spezzato'. L'8 agosto amichevole di lusso

Scatta ufficialmente la stagione 2019-2020 del nuovo Cesena targato Modesto.Sarà una preparazione estiva con la novità Val di Non, e un ritiro 'spezzato' che nella seconda parte vedrà i bianconeri sudare ad Acquapartita, ed infine a Bagno di Romagna.

Mercoledì il ritrovo allo stadio Orogel Manuzzi per giocatori e staff. Visite mediche (al poliambulatorio Cervia Salus) e doppia seduta giornaliera di allenamenti a Villa Silvia. Questo fino a sabato quando il gruppo agli ordini di mister Modesto, svolgerà una doppia seduta allo stadio Manuzzi, quella mattutina sarà aperta al pubblico, per salutare i tifosi.

Domenica di buon'ora, la partenza verso Ronzone, la località trentina scelta come sede della prima fase del ritiro. Un ritiro organizzato da Media Sport Event, società con cui il Cesena Fc ha stretto una partnership destinata a durare nel tempo. "Abbiamo creato un'amicizia col Cesena - spiega l'amministratore di Media Sport Event Gianni Lacchè - un accordo triennale, curiamo i ritiri di diverse squadre di serie A, tra queste la Lazio. Ronzone è una sede importante, a conferma di questo pochi giorni dopo arriverà il Frosinone".

Il Cesena alloggerà all'hotel Milano, svolgerà due allenamenti al giorno sul prato verde di Ronzone. Già programmate tre amichevoli: il 18 luglio con la Rappresentativa dell'Alta Daunia, il 21 con un avversario da definire, e il 24 contro il Las Vegas University.

La seconda fase della preparazione estiva scatterà il 25 luglio con il trasferimento nella tradizionale sede di Acquapartita, il 27 luglio amichevole contro il Perugia a Pietralunga. La truppa di Modesto alloggerà all'hotel Miramonti. Il 30 luglio ci sarà l'ultimo spostamento, infatti i bianconeri raggiungeranno Bagno di Romagna per l'ultima parte di preparazione, ospiti del Grand Hotel Terme Rosso, e delle strutture sportive della Sanpierana.

C'è molto entusiasmo nel gruppo bianconero, come sottolinea il direttore generale del Cesena Daniele Martini: "Domenica partiremo molto presto alla volta di Ronzone, perché il mister vuole fare il primo allenamento già nel pomeriggio. Il 4 agosto è fissata la prima giornata di Coppa Italia, come club abbiamo chiesto, o di riposare, o di giocare fuori casa. l'esordio al Manuzzi sarà infatti l'amichevole di lusso contro la Spal, in programma l'8 agosto (ore 20:30). Non è però escluso, come ha precisato Gianni Lacchè, che ci possa essere anche un'amichevole contro la Lazio.

Per i tifosi bianconeri che raggiungeranno il Trentino, c'è la possibilità di usufruire della Trentino Guest Card, che permette di accedere gratutitamente a musei e ad altre strutture della Val di Non. Sarà rilasciata gratuitamente ai tifosi che saranno ospiti di strutture alberghiere che aderiscono all'iniziativa, e sarà valida per la durata del soggiorno in Trentino.