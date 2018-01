Rigione lascia il Cesena, già preso un altro difensore

Michele Rigione lascia il Cavalluccio per il Veneto. Mercoledì il Cesena ha comunicato di aver definito l’accordo con la società A.C. Chievo Verona per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore classe ’91 Michele Rigione. Il difensore lascia così la Romagna dopo una stagione e mezzo in bianconero dove ha collezionato complessivamente tra campionato e coppa 39 presenze e 3 reti. A sostituirlo è già arrivato nella rosa a disposizione di Castori il difensore Emanuele Suagher, arrivato dalla Ternana.