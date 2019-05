Real Giulianova-Cesena, manca un punto per la C: parte la prevendita dei biglietti

A partire da venerdì alle ore 9, al Centro Coordinamento Club, potranno essere acquistati i biglietti per la gara Real Giulianova-Cesena, in programma domenica alle ore 15 allo stadio “Fadini”. Ai bianconeri basta un punto per festeggiare la promozioni in serie C. I tagliandi per il settore Distinti, riservato ai sostenitori bianconeri, saranno disponibili al costo unico di 10 euro e potranno essere acquistati con la limitazione di un massimo di due a persona.

La vendita dei biglietti proseguirà fino alle ore 19 di sabato 4 maggio e il Centro Coordinamento osserverà i seguenti orari: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. il Real Giulianova ha ufficializzato che domenica, in occasione della sfida con il Cesena, riaprirà "l'intero settore dei distinti che sarà dedicato alla tifoseria ospite".

Per chi non potrà affrontare la trasferta in Abruzzo sarà installato un maxi schermo in piazza della Libertà per seguire la partita.