Cesena a -4 dal Matelica, al Manuzzi arriva la Vastese: si gioca nel sabato dell'Immacolata

La vittoria in trasferta contro il Montegiorgio e lo stop del Matelica nel derby contro la Jesina hanno dato morale ad un Cesena ora a soli quattro punti dalla vetta della classifica. Per la squadra di mister Beppe Angelini il prossimo impegno si disputerà nel sabato dell'Immacolata contro la Vastese alle 18 al Manuzzi. La prevendita al Centro Coordinamento partirà martedì e fino a giovedì sarà attiva dalle 15 alle 19, venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 11 alle 16.

Queste le tariffe per i vari settori (maggiorati di un euro a titolo di diritto di prevendita) 25 euro per la Tribuna Vip (ridotto donne, disabili al 50%, militari e ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni 12 euro; junior under 14 5 euro); Tribuna Numerata 18 euro (ridotto 10 euro; junior 5 euro); Distinti Superiori 15 euro (ridotto 8 euro; junior 5 euro); Distinti Inferiori 13 euro (ridotto 7 euro; junior 5 euro); Curva Mare 10 euro (ridotto 6 euro; junior 5 euro); e Curva Ferrovia (settore ospiti) 10 euro (junior 5 euro). Per i minori di cinque anni l’ingresso è gratuito, ma senza diritto al posto.

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita del circuito Vivaticket presenti in Abruzzo: Tabaccheria il Quadrifoglio (via Selva Piana 40 c/o Il Quadrante, Casoli), Maison Ticket (Via Venezia 7, Francavilla al Mare), Bar Micolucci (viale Cappuccini 221, Lanciano), Eurobet Ortona (via Monte Maiella 25, Ortona), Planetwin 365 (via dello Stadio 81, San Salvo), Bar Walter (via Ciccarone 109, Vasto).