Al Manuzzi arriva il Montegiorgio: al via la prevendita dei biglietti

Al via la prevendita per la sfida di domenica al Manuzzi che vedrà il Cesena ospitare il Montegiorgio (calcio d'inizio alle 15). I tagliandi saranno disponibili al Centro Coordinamento fino a venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30, domenica dalle 9 alle 13. Queste le tariffe per i vari settori (maggiorati di un euro a titolo di diritto di prevendita): 25 euro per la tribuna Vip (ridotto donne, disabili al 50%, militari e ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni 12 euro e junior under 14 5 euro); 18 euro per la tribuna numerata (10 euro ridotto e 5 euro junior); 15 euro per il settore distinti superiori (8 euro ridotto, 5 euro junior); 13 euro per i distinti inferiori (7 euro ridotto e 5 euro junior); 10 euro Curva Mare (6 euro ridotto e 5 euro junior); 10 euro Curva Ferrovia (settore ospiti, ridotto 6 euro). Per i minori di cinque anni l’ingresso è gratuito, ma senza diritto al posto. I sostenitori del Montegiorgio potranno acquistare i biglietti nei seguenti punti vendita del circuito Vivaticket presenti nelle Marche: Fermana Store (viale Trieste, 31/33 - Fermo), Teatro dell’Aquila (via Mazzini, 8 - Fermo), Tabaccheria B&B (via San Filippo, 43 - Magliano di Tenna), Amadeus Dischi (via Verdi, 14 - Porto San Giorgio), MarcheEventi.it (piazza Roma, 1 - Servigliano). I biglietti sono nominativi in tutti i settori e pertanto, sia all’atto di acquisto che all’ingresso dello stadio, è obbligatoria l’esibizione di un documento di identità.