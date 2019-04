Nuoto sincronizzato, i numeri della 12esima edizione di "Around Sincro" a Cesenatico

Ottimi numeri per il Trofeo Around Sincro a Cesenatico Come da tradizione, per il ponte del 25 aprile la città di Cesenatico ha ospitato la manifestazione che ha avuto un'ampia partecipazione, con più di 700 iscritti per un totale di 430 esercizi, suddivisi nei tre giorni di gara. Le trenta società partecipanti provenivano da tutta Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Lazio, Emila-Romagna, Toscana).

Il Trofeo è dedicato al settore propaganda, con atlete dai 5 anni ai 25 circa (dalla categoria esordienti C alla categoria Master). Un settore, quello del Propaganda, sempre in crescita, a cui l’organizzazione del Trofeo si dedica da diversi anni.

Il trofeo è iniziato il 23 pomeriggio e si è concluso il 25 in giornata. La sera del 24 aprile, all'interno dello spettacolo serale si è esibita un'atleta della Nazionale Italiana, Beatrice Callegari, atleta Olimpica di Rio De Janeiro, che ha incantato il pubblico con la sua esibizione.