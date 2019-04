Notaresco-Cesena, il Coordinamento clubs organizza la delicata trasferta in Abruzzo

In occasione della delicata trasferta San Nicolò Notaresco - Cesena, partita in programma giovedì 18 aprile ore 15, il Coordinamento Clubs Cesena sarà presente in Abruzzo e organizza la trasferta al costo di 25 euro per i soci e 35 euro per i non soci. Il ritrovo sarà alla sede del Coordinamento Clubs alle ore 09:30 e partenza alle ore 10. Il Coordinamento accetta le iscrizioni fino a martedì 16 aprile (minimo partecipanti 35 persone).