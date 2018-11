Nonostante i miglioramenti Ricciardo non ce la fa, salta il Montegiorgio

Giovanni Ricciardo migliora ma non ce la fa, e salterà la fondamentale trasferta nelle Marche contro il Montegiorgio. L'attaccante si è sottoposto ad una risonanza magnetica di controllo per verificare il recupero dall'infortunio al perone della gamba sinistra, subito nella gara con la Recanatese dello scorso 4 novembre. L'esame, pur confermando la progressione del processo di calcificazione, ha evidenziato che non risulta completamente formato il callo osseo all'altezza della linea di frattura. L'attaccante, ha svolto l'allenamento con i compagni, ma non sarà a disposizione per la gara di domenica contro il Montegiorgio.