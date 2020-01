Modesto: "Siamo incazzati, ma c'è ancora tempo per riprendere il cammino"

"I ragazzi ce l'hanno messa tutta, siamo incazzati", viso tirato per mister Modesto dopo Cesena-Carpi, i bianconeri hanno lottato contro la corazzata emiliana ma sono usciti sconfitti di misura, e ora la classifica inizia a preoccupare. Il Cesena è 13esimo con 5 punti di margine sulla zona playout.

"Oggi avevamo di fronte una squadra forte, non posso rimproverare nulla ai ragazzi, non dobbiamo prendere gol come quello di stasera, ma c'è ancora tempo per riprendere il nostro cammino. In campo ci manca un po' di cattiveria ma i ragazzi hanno dato tutto".

Il mercato di riparazione ora è chiuso e ha portato tre rinforzi, De Santis, in campo dal primo minuto, Ardizzone, entrato nella ripresa e Caturano. Un tris di acquisti dalla Virtus Entella. L'attaccante potrebbe esordire già con la Triestina: "Caturano può essere un valore aggiunto in questa squadra - afferma Modesto - la società ha fatto uno sforzo economico importante, ma sono sempre stato soddisfatto dei giocatori a disposizione, i tre nuovi hanno diversi campionati di B alle spalle e portano esperienza. Potranno essere importanti per la crescita di tutto il gruppo".