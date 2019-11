Modesto: "Non guardo la classifica, Borello? Era arrabbiato, pensava di non giocare"

Mister Modesto è raggiante dopo l'1-0 del suo Cesena al Modena, che proietta il Cavalluccio a due punti dal decimo posto occupato dalla Triestina, che vale l'ultima piazza per i playoff. Il tecnico bianconero fa però il pompiere: "Non guardo la classifica, non abbiamo fatto niente e dobbiamo continuare a migliorare, pensando partita per partita. Il campionato è lungo e le insidie sono dietro l'angolo".

Per i bianconeri è la seconda vittoria consecutiva, (dopo quella di Gubbio) la terza gara senza prendere gol: "Il merito è dei ragazzi, e del lavoro che fanno durante la settimana, più giocano insieme, più si conoscono e più migliorano. Oggi non era facile perchè il Modena è un'ottima squadra, che ha una filosofia simile alla nostra. Sapevamo che Sodinha poteva essere pericoloso sugli assist, l'abbiamo limitato".

Sui singoli: "Sono contento per Franco, peccato solo per l'espulsione, ha giocato anche quando aveva problemi fisici. Borello? Per farlo giocare bene lo faccio arrabbiare - scherza Modesto - pensava di non giocare, era molto arrabbiato. E' un giocatore che fa la differenza nell'uno contro uno. Non prendiamo gol da tre partite? Bene, sarà contento il direttore Pelliccioni", chiude con un sorriso l'allenatore bianconero.