Modesto furioso: "Partita buttata via per una negligenza, ora serve tranquillità"

E' un Modesto furioso (anche se trattiene la rabbia) quello che si presenta ai microfoni dopo Cesena-Sudtirol, un'altra sconfitta casalinga per il Cesena: "Abbiamo buttato via dei punti per un errore imperdonabile, una negligenza grave". Il mister non lo cita direttamente ma mette nel mirino il colombiano Valencia, 'reo' di essersi buttato avanti sul corner, lasciando sguarnito il centrocampo, e lasciando via libera a Petrella nell'azione del gol.

"L'inerzia della partita era dalla nostra parte - prosegue Modesto - i tanti cross sbagliati? Forse il nervosismo, le aspettative sono alte. In questo momento le cose non vanno bene ed è normale che il pubblico non sia contento. La scelta di Sarao? Sono giocatori che si equivalgono con Butic, possono giocare entrambi, mi è piaciuto Capellini e anche Valeri".

L'ambiente ostile? "Ora abbiamo bisogno di tranquillità, il mio compito è portare tranquillità, dire poche cose ma chiare. I risultati non sono dalla nostra parte e l'autostima cala, il mio compito è far stare tranquilli i ragazzi".