Le ultime da Villa Silvia, allenamento differenziato per Danilo Alessandro

Continua la preparazione del Cesena in vista della fondamentale trasferta di domenica a Pineto. Nel pomeriggio i bianconeri hanno svolto una seduta di allenamento a Villa Silvia. Valeri è uscito malconcio dalla partita con la Savignanese dove ha rimediato una botta al piede sinistro, ma non è in dubbio per la partita allo stadio "Mimmo Pavone" di Pineto, calcio d'inizio alle ore 14,30. Stesso discorso per Danilo Alessandro. Il giustiziere della Savignanese, leggermente affaticato, ha svolto un allenamento differenziato. Sabato alle 11 rifinitura a Villa Silvia e partenza per l'Abruzzo.