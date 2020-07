La road map del Cesena, ad agosto si suda a Villa Silvia: preparazione in due tranche

In attesa di sapere come il direttore sportivo Moreno Zebi plasmerà la rosa del nuovo Cesena, per i bianconeri è tempo di iniziare a programmare la nuova stagione, con il campionato di terza serie che inizierà il 27 settembre.

Da lunedì via in libera in casa Cesena a visite mediche, test sierologici e tamponi per la prima tranche di calciatori, quelli residenti in città, oltre che ai tecnici e a tutto lo staff bianconero. Dal 27 luglio toccherà invece ai calciatori che saranno richiamati da fuori Regione.

Se non ci saranno intoppi i bianconeri agli ordini di mister Viali inizieranno a sudare dall'inizio di agosto a Villa Silvia, dove si svolgerà la preparazione per tutto il mese di agosto. Da fissare c'è solo la data di inizio, dall'1 o dal 3.

Ma ci sarà anche una seconda 'tranche' di preparazione con due settimane di ritiro (le prime due di settembre) in una località ancora da definire. Si parla del Trentino ma anche di sedi ben più vicine come Acquapartita. Di sicuro in questa pre-stagione stravolta dal Covid non ci saranno amichevoli di lusso, stile Milan della scorsa estate, con i bianconeri guidati da Modesto che strapparono un prestigioso punto al Milan di Giampaolo. Con la serie A al via il 12 settembre e senza possibilità di aprire lo stadio al pubblico diventa improbabile preventivarle e organizzarle.