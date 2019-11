L’Old Cesena Rugby strapazza gli avversari di Castelfranco Veneto

Nel campionato nazionale di Rugby Uisp, nel girone B riservato alle squadre del Veneto, Friuli, Emilia Romagna, dopo tre giornate l’Old Cesena Rugby occupa il secondo posto a 10 punti con una gara in meno dietro alla Putei Veci Rugby grazie alla vittoria ottenuta la scorsa settimana contro i Variegati Old Rugby di Castelfranco Veneto con il risultato netto di 47 a 12,

Per tutto il primo tempo vi è stato sostanziale equilibrio, con mischia chiusa romagnola molto forte ma in sofferenza nelle touches e nei carrettini, dominati dai veneti. Nella ripresa i padroni di casa hanno mantenuto il ritmo fisico mentre gli ospiti hanno accusato un calo; in queste condizioni anche i tre-quarti romagnoli hanno trovato spazi prima preclusi dai forti avversari di reparto ed hanno espresso il loro gioco, trovando soddisfazioni e mete.

Un incontro dunque che nella prima frazione ha dato molto spettacolo, con alternanza di gioco e possibilità per entrambe le squadre di prendere il largo; in questa fase la linea difensiva romagnola si è fatta trovare talvolta disunita, rischiando la meta. Nel secondo tempo si è assistito alla ripresa tattica dei cesenati, che hanno coperto meglio il campo e cominciato a placcare, piazzandosi nettamente nella metà campo dei Variegati, fermando così le ultime speranze del Castelfranco. La partita termina con i Variegati in attacco, alla ricerca della meta dell’orgoglio ma una difesa ordinata porta alla fine dell’incontro senza cambiamenti. Prossima sfida il 24 novembre in casa dei Putei Veci per lo scontro che vale il vertice della classifica.