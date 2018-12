Il Cesena gioca sotto i riflettori: tutti i prezzi della sfida contro il San Nicolò Notaresco

E’ partita prevendita in vista del match Cesena-San Nicolò Notaresco in programma mercoledì 12 dicembre, con inizio alle ore 20.30, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. La prevendita al Centro Coordinamento osserverà i seguenti orari: martedì dalle 15 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita del circuito Vivaticket presenti in Abruzzo: Erre Disco Effe Alba Adriatica (SS 16, 74 – Alba Adriatica), Sms Point (viale Duca D'Aosta, 40 - Alba Adriatica), Erre Disco Effe Giulianova (via Ippolito Nievo, 21 - Giulianova), Bar Jonny (via Giuseppe di Vittorio, 18 - Roseto degli Abruzzi), Caffè dell’Olmo (via Melchiorre Delfico, 56 - Teramo), Disco Boom (via Fedele de Paulis, 3 - Teramo).



Queste le tariffe per i vari settori (maggiorati di un euro a titolo di diritto di prevendita) 25 euro per la Tribuna Vip (ridotto donne, disabili al 50%, militari e ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni 12 euro; junior under 14 5 euro); Tribuna Numerata 18 euro (ridotto 10 euro; junior 5 euro); Distinti Superiori 15 euro (ridotto 8 euro; junior 5 euro); Distinti Inferiori 13 euro (ridotto 7 euro; junior 5 euro); Curva Mare 10 euro (ridotto 6 euro; junior 5 euro); e Curva Ferrovia (settore ospiti) 10 euro (junior 5 euro). Per i minori di cinque anni l’ingresso è gratuito, ma senza diritto al posto.



Intanto i bianconeri hanno svolto il secondo allenamento. A scartamento ridotto hanno lavorato De Feudis e Alessandro per smaltire le scorie del match con la Vastese. Martedì rifinitura al pomeriggio sempre al centro "C. Rognoni".