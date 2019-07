De Feudis promuove il nuovo Cesena: "Cerchiamo sempre di costruire gioco"

Alla scorpacciata di reti contro la Sampierana (16-0) ha partecipato anche Beppe De Feudis: prima rete su rigore, seconda con una conclusione da fuori area.“I gol non contano - sottolinea il “Conte” - l’importante è trovare la condizione giusta e i meccanismi. Da questo punto di vista sono contento di come cerchiamo sempre di costruire gioco: ci sono i presupposti per disputare una bella stagione”.

Il test con la Sampierana ha chiuso la due giorni di ritiro ad Acquapartita, da martedì pomeriggio si prosegue a San Piero in Bagno: “Abbiamo lavorato molto in Trentino, una breve pausa ci servirà per staccare: mercoledì ci aspetta un’amichevole più impegnativa contro il Forlì, in cui vedremo a che punto sono i nostri progressi”. Con Modesto il Cesena ha iniziato infatti a battere una strada diversa da quella dello scorso campionato: “Il modulo è diverso ma le prime impressioni sono già molto positive: sento che ci possiamo divertire. La squadra sta bene e ci stiamo preparando al meglio: dobbiamo continuare su questa strada“.