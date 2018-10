Cesenatico, oltre cento insegnanti all'educational di Eurocamp: si punta sul turismo sportivo

Nei giorni scorsi, l’Eurocamp di Cesenatico ha ospitato oltre cento insegnanti di educazione fisica, provenienti da diverse regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Marche), per un educational tour gratuito di tre giorni dedicato alle diverse discipline sportive a cui struttura dedicherà camp ed appositi eventi nel corso della stagione 2019: attività in acqua (vela, windsurf, sup, canoa, nuoto), nonché sport di squadra e individuali (basket, volley, calcio, ginnastica, dodgeball, unihockey, orienteering).

Gli insegnanti sono stati anche coinvolti in attività culturali e ricreative, le stesse che verranno proposte ai ragazzi nella prossima stagione: visite guidate al museo della Marineria, alle Saline di Cervia, a Ravenna e a San Marino, nonché attività laboratoriali (il mosaico ravennate, gli aquiloni, conoscere le stelle, la piadina romagnola). Il turismo scolastico, in particolare quello collegato allo sport, è infatti il target su cui la struttura ha deciso di puntare la propria strategia promocommerciale per il triennio in corso – in sintonia con le linee guida della nuova Legge regionale sul Turismo – partendo dal contesto italiano per svilupparsi via via in tutta Europa: già nel 2018, rispetto all’annata precedente, la quota di turismo scolastico ospite nelle strutture di Eurocamp è aumentata del 20%.

Per il 2019 si punterà ad allargare ulteriormente la promozione anche puntando sul turismo scolastico proveniente da paesi esteri, in primis Francia, Polonia, Ungheria e Finlandia: anche grazie alla collaborazione con personaggi sportivi ed insegnanti di quei territori.