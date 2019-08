Cesena-Milan, sfondata quota 12mila spettatori: i convocati di Modesto e Giampaolo

Cesena si prepara ad accogliere il "Diavolo" al Manuzzi con un pubblico delle grandi occasioni. Viaggia a gonfie vele la prevendita per l'amichevole Cesena-Milan in programma sabato alle ore 20:30: nella giornata di venerdì è stata sfondata quota 12mila paganti. Un dato quello degli spettatori destinato a crescere, vista la possibilità di acquistare il prezioso tagliando anche sabato, prima on line su vivaticket.it e al mattino al Coordinamento Club, poi nel pomeriggio alle biglietterie dello stadio, attive dalle 15.

Dopo i due giorni di riposo, il Cesena è tornato ad allenarsi nel pomeriggio di venerdì a Villa Silvia, in vista dell’amichevole con i rossoneri. Aperta da un riscaldamento col pallone, la seduta è stata dedicata ad un lavoro tattico con prove sui calci piazzati ed esercitazioni “undici contro zero” prima della partitella finale. Ancora allenamento differenziato per Zerbin (corsa e lavoro atletico forza) e Marson (bicicletta), solo fisioterapia per Ricci, mentre Ciofi e Franchini sono rientrati in gruppo.

Ecco i convocati di mister Modesto: Portieri: Agliardi, Olivieri, Stefanelli; Difensori: Brignani, Brunetti, Ciofi, Maddaloni, Sabato, Valeri; Centrocampisti: Capellini, De Feudis, Franchini, Franco, Rosaia, Valencia; Attaccanti: Borello, Butic, Cortesi, Pantaleoni, Russini, Sarao

Sulla sponda milanista l'allenatore Marco Giampaolo (ex di turno) ha convocato 23 giocatori per la sfida del Manuzzi. Saranno assenti i nuovi acquisti Krunic, Bennacer e Rafael Leao, e anche Laxalt.

Ecco la lista: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Soncin; Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Strinic; Centrocampisti: Biglia, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Maldini, Mionic, Paquetà; Attaccanti: Borini, Castillejo, Piatek, Andre Silva, Suso. Come arbitro del match è stato designato Marco D'Ascanio della sezione di Ancona.