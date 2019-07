Cesena, dopo De Feudis c'è anche il sì di Agliardi: tante le trattative in corso

Martedì è stato il giorno delle ufficialità di Ciofi (una conferma) e dell'attaccante Simone Russini, proveniente dal Siracusa. Ma già dalle prossime ore dovrebbe arrivare il nero su bianco di altri tasselli come Giacomo Rosaia e Roberto Sabato.

Ma la notizia importante è il sì di Federico Agliardi, sarà ancora lui il numero uno bianconero anche in serie C. Il terzo pezzo dello zoccolo duro insieme al capitano Giuseppe De Feudis e a Nicola Capellini. Sono giornate frenetiche per il ds Pelliccioni, che sta intavolando diverse trattative, per consegnare a Modesto una rosa il più possibile completa, già dal ritiro in Trentino. Una trattativa molto ben avviata è quella con il Bologna per il giovane difensore Fabrizio Brignani, dopo l'incontro tra Pelliccioni e il ds rossoblù Bigon, già nelle prossime ore si potrebbe chiudere per il prestito.

Due trattative che si complicano sono quelle per il centrocampista del Rende Domenico Franco, con i calabresi che hanno rispedito al mittente l'offerta bianconera. Complicato anche l'affare Manuel Serao, per nulla facile strapparlo al Francavilla.