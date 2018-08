Serie D e il caos calendario: a fine agosto la campagna abbonamenti del Cesena

Si avvicina l'inizio della campagna abbonamenti del Cesena FC. La data indicata dal presidente Corrado Augusto Patrignani agli organi di stampa è quella del 29 o 30 agosto. Le tessere potranno esser sottoscritte al Centro Coordinamento Club Cesena. Il "pacchetto" comprenderà sedici gare, poichè la prima sarà disputata lontano dallo stadio "Dino Manuzzi", dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell'impianto e stesa del manto erboso. Giovedì la Lega Dilettanti ha comunicato lo slittamento dei calendari.

L'organico della Serie D potrebbe infatti subire variazioni dopo che l’inizio della Serie C è stato posticipato al 16 settembre, in attesa dell’esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che si riunirà il 7 settembre, e del TAR del Lazio che ha rinviato al 13 settembre l’udienza riguardo i ricorsi proposti da Como e Santarcangelo. Di conseguenza il primo turno della Coppa Italia Serie D sarà posticipato al 2 settembre mente i trentaduesimi di finale verranno anticipati al 9. Confermato invece il turno preliminare per il 26 agosto. Infine, la composizione dei gironi del campionato di Serie D avverrà giovedì 30 agosto, a seguire saranno stilati i calendari.

Intanto è stato annunciato che la nuova casacca sarà presentata giovedì prossimo alle 11 presso negli studi di Teleromagna e in diretta televisiva sul canale 11. Sponsor tecnico è Mizuno. La prima maglia sarà bianca con bordi e rifiniture nere, mentre la seconda maglia sarà nera con striature bianche in stile origami, mentre la terza blu elettrico.