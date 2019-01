Calcio femminile, il Cesena non vuole più fermarsi: ora arriva la Roma

Domenica sarà la prima giornata di ritorno del campionato Nazionale Femminile di serie B a girone unico, che riprende dopo la sosta in occasione della gara amichevole della Nazionale Italiana allo Stadio Orogel Dino Manuzzi contro il Galles.

La squadra cesenate è pronta a ripartire dopo la vittoria in casa contro il Milan Ladies, che è valsa l’ottavo posto in classifica al termine del girone di andata, davanti a Lazio, Milan, Genoa e Roma.Il girone di andata ha visto anche l’esonero di Mister Elvio Gozi sostituito sulla panchina da Roberto Rossi. Le ragazze bianconere hanno sfruttato la sosta per recuperare le energie, ma allo stesso tempo si sono allenate per farsi trovare pronte alla ripresa e dato la possibilità al nuovo allenatore di conoscerle meglio.

Avversario di turno domenica prossima è la Roma, squadra quinta in classifica che ha ben figurato nel girone di andata mettendo in difficoltà anche le regine del campionato; all’andata le bianconere persero una gara che al minuto 88’ vincevano per 0-1. Appuntamento per domenica alle ore 14.30 presso l’ex Stadio di Savignano sul Rubicone.