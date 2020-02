Calcio femminile, gioie per il Cesena: Elena Battistini convocata tra le azzurre Under 17

I risultati sono un severo, ma splendido, metro di giudizio per il lavoro svolto da una società sportiva. In quest’ottica comunicare l’ennesima convocazione (subito dopo quella di Bernardi con la Nazionale U16) di un'atleta del Cesena FC per un raduno della Nazionale Italiana Under 17, che va ad arricchire una partenza di 2020 davvero entusiasmante per i colori bianconeri del cavalluccio femminile. Elena Battistini classe 2003 (titolare anche nella prima squadra che milita in serie B nazionale) ha infatti convinto e confermato le attese dei tecnici azzurri ed è stata nuovamente convocata, questa volta dal 23 al 28 febbraio 2020 a Lisbona, in occasione della doppia gara amichevole che le azzurrine disputeranno contro il Portogallo.

La soddisfazione è doppia per il talento classe 2003 di Gambettola: Elena, infatti è il capitano del gruppo, segno della grande fiducia nel suo processo di crescita da parte dello staff tecnico azzurro. Per il Cesena questa notizia è motivo di grande orgoglio, segno che i sacrifici svolti quotidianamente dal club bianconero continuano a dare i frutti sperati. "Sono molto felice di questa nuova convocazione per me sarà un grande stimolo in più per proseguire il mio percorso di crescita molto importante che stò svolgendo con il Cesena", commenta la giocatrice.

Grande soddisfazione, la esprime anche Elvio Sanna direttore sportivo e responsabile tecnico della società: "E' una grande soddisfazione per tutti, in primis per Elena, per tutto lo staff tecnico, per la dirigenza della società; veramente una bellissima notizia che riempie di gioia e che rappresenta un significativo riconoscimento al grande lavoro che si sta’ svolgendo; conferma che, se si lavora con qualità e passione, è possibile raggiungere qualsiasi traguardo. A Elena il consiglio di vivere questo momento con gioia e con la consapevolezza che nulla viene per caso e che questa ennesima sua convocazione è assolutamente meritata".

Soddisfazione anche per Massimo Magnani, presidente della società: "Sono particolarmente felice per Elena e per la sua splendida famiglia e vorrei ringraziare tutte le persone che stanno lavorando con noi nella realizzazione del nostro progetto che prevede la valorizzazione delle ragazze del territorio”. Questa convocazione rappresenta la punta di un iceberg, alla cui base c’è un fantastico movimento giovanile di altissima qualità. Restiamo nella nostra convinzione che, lavorando con qualità e professionalità, si possono fare emergere delle atlete anche nelle medio piccole società a livello nazionale e, questa convocazione, insieme al grandissimo lavoro che stà svolgendo il settore giovanile, rappresenta un concreto segnale che ci spinge a proseguire in questa direzione con ancora più convinzione ed entusiasmo. Inoltre ci tengo a sottolineare la convocazione per lo stage del 26 febbraio della rappresentativa Regionale Romagna/Marche dell’ U15 di altre “nove” nostre ragazze".