Calcio femminile, a Empoli gara senza storia: il Cesena incassa una 'manita'

Le ragazze bianconere non hanno ripetuto la bella gara di sette giorni fa contro la capolista Inter, la terra toscana non è stata benevola nei confronti della squadra di Mister Rossi che ritorna in Romagna con una sonora sconfitta. Una 'manita' incassata dall'Empoli, che vince 5-1. Le reti di Acuti (doppietta), autorete Nagni, Prugna e Papaleo per le toscane, di Porcarelli su rigore per il Cesena. Domenica prossima l’appuntamento è con il Cittadella, l'occasione per riscattare una giornata da dimenticare.