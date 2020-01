Beppe Angelini torna in panchina, l'ex Cesena ha trovato una nuova squadra

La notizia è rimbalzata su diversi siti napoletani e quotidiani sportivi. Beppe Angelini, dopo diversi mesi ai box, ha trovato una nuova panchina, quella del Napoli Primavera. Il tecnico dell'ultima cavalcata del Cesena dalla D alla C prende il posto di Roberto Baronio. Fatale all'ex centrocampista della Lazio l'ennesima sconfitta che ha fatto scivolare il Napoli Primavera all'ultimo posto in classifica.

Angelini, nell'ambito del settore giovanile, vanta esperienze come allenatore della Primavera del Cesena e della formazione Allievi della Juventus. Il 54enne tecnico riminese in estate non è stato confermato dal Cavalluccio, dopo aver riportato il club tra i professionisti, vincendo il campionato di serie D. Per Angelini si aprono adesso le porte di una nuova sfida, esordirà contro il Torino.