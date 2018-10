Basket serie B, inizia da Crema il tour de force dei Tigers Cesena

Riprende da Crema il campionato dei Tigers bruscamente interrotto alla seconda giornata dal rinvio della partita contro Lecco che verrà recuperata mercoledì 31 ottobre al Carisport. Quella contro Crema è dunque la prima di una serie infinita di match che vedrà Cesena affrontare ben 5 squadre in 14 giorni, con addirittura tre appuntamenti consecutivi fra le mura amiche del Carisposrt il 24, 27 e 31 ottobre.

Sarà pertanto fondamentale per coach Di Lorenzo le tenuta fisica delle sue tigri che hanno sfruttato al meglio la pausa forzata per affilare gli artigli, curare piccoli acciacchi e migliorare il processo di conoscenza. Logico dunque attendersi fin dalla partita contro Crema un ricorso sistematico ad una panchina capace di offrire quantità e qualità all’allenatore cesenate.

Crema, reduce da una splendida stagione che ha collocato i lombardi in terza posizione al termine della regular season, ha cambiato molto nel corso dell’estate, a partire dalla guida tecnica. Via Salieri, destinazione Orzinuovi, i cremaschi hanno messo sul pino Paolo Lepore e hanno pesantemente messo mano al roster. Lo stesso roster dal quale i Tigers hanno prelevato Andrea Dagnello e Massimiliano Ferraro, che si accingono dunque a vivere la trasferta cremasca da veri e propri ex.

Le prime due giornate di campionato hanno relegato la Pallacanestro Crema in fondo alla classifica in virtù della sconfitta al PalaCremonesi contro Ozzano, all’esordio, e quella di domenica scorsa a Vicenza. Inutile dunque sottolineare quanto Brkic e compagni dovranno prestare attenzione all’energia e alla voglia di rivalsa che i padroni di casa getteranno sul parquet.

Lo scorso anno i Tigers raccolsero zero punti nel doppio confronto con Crema, salendo fino ad una innevata Lombardia per perdere nettamente, mentre, nel match di ritorno, Crema la spuntò con una tripla di Massimiliano Ferraro in prossimità della sirena finale, dopo un tempo supplementare.

Si gioca al PalaCremonesi con palla a due alle ore 18:00. Arbitrano Francesco Di Luzio, di Cernusco sul Naviglio (MI), e Matteo Sironi di Sesto San Giovanni (MI). Tante le opportunità per seguire la partita, inserita nel palinsesto del canale YouTube di LNP, e trasmessa in live streaming anche sulla pagina Facebook Tigers Cesena.