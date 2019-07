Basket serie B, diramato il calendario: sarà una stagione esaltante e ricca di sfide avvincenti

Divulgati da FIP e LNP i calendari della regular season per il campionato di Serie B, stagione 2019/20. Come preannunciato sarà una stagione esaltante e ricca di sfide avvincenti, soprattutto nel Girone C, quello nel quale sono state inserite le squadre di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Tanti dunque i derby e tantissime le occasioni per seguire Cesena in trasferta.

A partire proprio dalla prima giornata, sabato 28 settembre alle 20:15, quando Brkic e compagni renderanno visita alla Ozzano dell’ex Iattoni. Debutto casalingo fissato per Domenica 6 ottobre, contro una delle 3 formazioni neoretrocesse: Jesi. Circoletto rosso per la quarta giornata, unico turno infrasettimanale, sia all’andata che al ritorno, che mercoledì 16 ottobre vedrà gli Amadori Tigers Cesena ospitare Rimini in un derby che si preannuncia già infuocato.

Appena due giornate dopo, il 27 ottobre, la riedizione di quel Cesena – Faenza che la scorsa stagione ha infiammato il Carisport e che ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi bianconeri, con ben 3 vittorie su 3 per i malatestiani. Insidiosa poi la successiva trasferta al PalaSavena contro la corazzata Cento. Occorrerà poi attendere l’avvicinarsi del Natale per un doppio turno che potrebbe dire molto in ottica qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, cui si qualificano le prime 2 al termine del girone di andata. La dodicesima e la tredicesima giornata infatti, rispettivamente l’8 e il 15 dicembre, la Amadori Tigers Cesena prima ospiterà Piacenza, poi scenderà a Chieti per sfidare la Teate. Chiusura del girone di andata il 5 gennaio 2020 a Giulianova. Un calendario che in definitiva, in ottica qualificazione alla Coppa Italia, obbliga Cesena ad andare a conquistare punti pesanti lontano dalle mura amiche, Cento e Chieti su tutte. Là dove il supporto dei tifosi bianconeri conterà tantissimo.

Tutti i derby della Amadori Tigers Cesena

Sab 28/09/2019 20:15 New Flying Balls Ozzano – Amadori Tigers Cesena

Mer 16/10/2019 20:30 Amadori Tigers Cesena – Rinascita Basket Rimini

Dom 27/10/2019 18:00 Amadori Tigers Cesena – Raggisolaris Faenza

Dom 03/11/2019 18:00 Benedetto XIV Cento – Amadori Tigers Cesena

Dom 08/12/2019 18:00 Amadori Tigers Cesena – Pall. Piacentina

Dom 12/01/2020 18:00 Amadori Tigers Cesena – New Flying Balls Ozzano

Mer 29/01/2020 21:00 Rinascita Basket Rimini - Amadori Tigers Cesena

Dom 09/02/2020 18:00 Raggisolaris Faenza – Amadori Tigers Cesena

Dom 16/02/2020 18:00 Amadori Tigers Cesena - Benedetto XIV Cento

Sab 28/03/2020 21:00 Pall. Piacentina – Amadori Tigers Cesena