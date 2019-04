Angelini vede il traguardo: "Non era una partita scontata, ora manca solo un punto"

"Non era una partita semplice, siamo stati bravi a chiuderla nel secondo tempo". Beppe Angelini commenta il 4-1 rifilato al Castelfidardo che non è però sufficiente a festeggiare la promozione in serie C, per la concomitante vittoria del Matelica a Campobasso.

"A mio avviso - spiega il mister - il Castelfidardo non merita questa classifica, ovviamente oggi hanno prevalso le nostre motivazioni, ma nel calcio nulla è scontato, basta vedere quello che è successo alla Lazio contro il Chievo".

Ora a Giulianova basta un punto per la promozione: "Giocheremo su un campo difficile, noi dobbiamo fare un punto per la matematica". Non potevamo mancare gli elogi a Ricciardo, autore di quattro goal e a Biondini, che lascia il calcio giocato: "E' stato un leader che mi ha aiutato tanto nella costruzione di questo grande gruppo".

"Oggi è mancata solo la ciliegina sulla torta - prosegue Angelini - cioè il pareggio del Campobasso. I tifosi? Oggi sono stati encomiabili, ci sono stati vicini sempre, anche quando eravamo a -7. A inizio stagione ci hanno chiesto di uscire dal campo sempre con la maglia sudata, e penso che i giocatori l'hanno fatto. Manca solo l'obiettivo finale che tutto l'ambiente vuole".