Cesena-Recanatese, parte la prevendita dei biglietti: tutti i prezzi

Partirà martedì alle 15 la prevendita in vista del match Cesena-Recanatese in programma domenica, con inizio alle 14.30, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. La prevendita al Centro Coordinamento proseguirà fino alle 12 di domenica (con esclusione di giovedì) e osserverà i seguenti orari: al mattino dalle 9 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 19. Queste le tariffe per i vari settori (maggiorati di un euro a titolo di diritto di prevendita) 25 euro per la Tribuna Vip (ridotto donne, disabili al 50%, militari e ragazzi con età compresa tra 14 e 17 anni 12 euro; junior under 14 5 euro); Tribuna Numerata 18 euro (ridotto 10 euro; junior 5 euro); Distinti Superiori 15 euro (ridotto 8 euro; junior 5 euro); Distinti Inferiori 13 euro (ridotto 7 euro; junior 5 euro); Curva Mare 10 euro (ridotto 6 euro; junior 5 euro); e Curva Ferrovia (settore ospiti) 10 euro (junior 5 euro). Per i minori di cinque anni l’ingresso è gratuito, ma senza diritto al posto. Ecco invece i punti vendita del circuito Vivaticket attivati nelle Marche: Aviorama (via San Constantino 98, Civitanova Marche), Tabaccheria Frenquelli Angelo Enea (Corso Garibaldi 36, Civitanova Marche), Biglietteria dei Teatri (piazza Mazzini 10, Macerata), Centro Commerciale Val Di Chienti (Via Velluti, Macerata), Primavisione Macerata (Via Roma 125/127, Macerata), Tabaccheria Quarchioni (Corso Costituzione 1, Monte San Giusto), Teatro Persiani (Via Cavour, Recanati), Tabaccheria Vitali (via Filelfo 1, Tolentino).