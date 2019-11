Il Cesena piega il Modena e fa godere il Manuzzi, Borello regala il derby a Modesto

Beppe Borello decide il derby. Il Cesena piega il Modena 1-0 (mezza papera di Gagno) e inanella la seconda vittoria consecutiva. Un Cavalluccio concreto e determinato, che dopo il gol ha gestito senza affanni il vantaggio, portando a casa tre punti fondamentali.

Modesto schiera il suo Cesena con il 3-4-3, nel pacchetto difensivo c'è Brunetti, a centrocampo con De Feudis out per squalifica c'è il rientro di Franco. In attacco Butic è spalleggiato da Zecca e Borello. Il Modena di Zironelli, reduce dal successo casalingo con la Virtus Verona, si dispone con un 3-5-1-1 dove la fantasia è affidata al brasiliano Diogo Felipe, meglio noto come Sodinha, talento cristallino ex Brescia e Trapani, rallentato solo dai continui infortuni e dai cronici problemi di peso. E' una sfida calda anche sugli spalti, con due tifoserie che non è un mistero, non si amano. La Curva Mare è quella delle grandi occasioni, quasi mille i 'canarini' arrivati da Modena. Prima del match i due capitani, Capellini e Perna, ricordano Paolo Ponzo, indimenticato difensore scomparso prematuramente, che ha giocato con entrambe le maglie.

La cronaca

Al quarto minuto contropiede del Cesena, Borello innesca Butic, il sinistro del croato viene bloccato da Gagno. Al settimo minuto urlo strozzato in gola per la Curva Mare, Borello da pochi passi batte Gagno ma viene fermato tutto per fuorigioco. Al decimo autentico miracolo di Marson che devia in angolo il tiro di Spagnoli, che si è ritrovato a tu per tu con il portiere bianconero. Match frizzante, al quarto d'ora ci prova Zecca con una fiondata da fuori area che finisce a lato di poco. Al 22esimo grande chance per i bianconeri, tiro cross potente di Borello dalla destra, Zecca di testa non inquadra la porta da pochi passi. Alla mezzora Modena costretto al primo cambio, esce il capitano Perna, entra Carnielutti. Al 33esimo esplode il Manuzzi, azione insistita sull'out di destra di Capellini, la palla arriva a Borello, il suo sinistro non è irresistibile ma batte un incerto Gagno che non trattiene. Cesena 1 Modena 0. Dopo solo un minuto c'è un brivido con Pezzella che centra il palo alla sinistra di Marson. Si va al riposo con il Cavalluccio in vantaggio.

Nel primo quarto d'ora della ripresa non si registrano particolari emozioni con i bianconeri che tengono bene il campo. Al 19esimo cross di Valeri, la spizzata di Capellini finisce fuori. Al 20esimo ci prova ancora Valeri ma il suo diagonale si spegne a lato. Modesto richiama Zecca e Capellini, dentro Russini e Franchini. Al 27esimo Russini innesca Brunetti in contropiede, sul cross dalla sinistra lo stesso Russini non arriva sul pallone per un soffio. Alla mezzora il tecnico del Modena si gioca la carta Bruno Gomes, esce Ingegneri. Al 35esimo esce tra gli applausi Borello, in campo Alessio Zerbin, fuori anche Butic che lascia spazio a Sarao, infine Brignani fa rifiatare Ciofi. Il Modena ci prova soprattutto con le palle inattive, ma gli uomini di Modesto si difendono senza particolari affanni. Al 39esimo Franco rimedia il secondo giallo e viene espulso. Un Cesena che anche in 10 mostra concretezza e capacità di gestire la partita. Passano i quattro minuti di recupero con il Manuzzi che può fare festa. Il Cavalluccio sale a 20 punti in classifica, aggancia i canarini e mette nel mirino la Triestina, decima con 22 punti.