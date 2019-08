Dal Carpi una severa lezione: il Cesena incassa ben quattro gol

Inizia con uma sconfitta il cammino in serie C del Cesena. Nel derby emiliano-romagnolo la difesa bianconera è stata traforata quattro volte. Il primo tempo si è giocato su ritmi alti, con la squadra di mister Francesco Modesto abile a replicare al momentaneo vantaggio dei padroni di casa. È nella ripresa che i romagnoli subiscono un 1-2 maturato in pochi minuti. Sulla testa di Butic la speranza del possibile 2-2, disippata con un'ingenuità difensiva al 23' del sè condo tempo. È la prima di campionato e la squadra di Modesto si è mostrata meno tonica rispetto al Carpi e in sofferenza sulle corsie laterali.

È del Cavalluccio, al minuto 6 la prima iniziativa pericolosa. Valeri mette in mezzo un pallone dalla sinistra, Franchini controlla e di esterno destro spara di poco alto sulla traversa. Due giri di lancette più tardi Nobile è chiamato a deviare in tuffo un destro potente di Rosaia. Si sveglia il Carpi. Dopo un destro di Pezzi, gli emiliani prendono al 12' un palo con Sabotic, con Agliardi decisivo a sporcare la conclusione sul legno. Al 18' il Carpi la sblocca. Michele Vano approfitta di una mischia in area per battere Agliardi. Al 25' ci prova Butic con una girata di prima intenzione, ma è una telefonata per Nobile. Al 43' i bianconeri trovano il pari: cross dalla linea di fondo di Russini e sinistro al volo vincente di Giuseppe Borello.

Passano tredici minuti della ripresa e il Carpi torna avanti: traversona dalla sinistra che trova ancora Vano che di testa non sbaglia. Al 15' il Cesena sfiora il pari: Butic informa all'incrocio dei pali, Nobile si supera. Al 23' la formazione di casa dilaga. Sabato atterra Saric in area di rigore, dal dischetto Jelenic firma il 3-1. Nel finale girandola di cambi e gol del 4-1 di Carletti. Per Modesto è tempo di analisi. Ma non di processi.