Calciomercato, Cesena scatenato: arrivano dal Bologna i nuovi arrivi

È un Cesena molto attivo in questa fase di calcio mercato. I bianconeri hanno definito due operazioni di mercato con il Bologna. Dal club emiliano arrivano, entrambi a titolo temporaneo, il difensore Fabrizio Brignani e Juan Manuel Valencia. Nato ad Asola (Mantova) il 13 gennaio 1998, dopo 48 gare in tre stagioni con la Primavera rossoblù, Brignani ha debuttato tra i professionisti nello scorso campionato di serie C, contribuendo, con 20 presenze e una rete, alla promozione tra i cadetti della squadra toscana.

Centrocampista colombiano, anche lui classe ’98 (è nato a Suarez il 20 giugno), Juan Manuel Valencia nell’ultima stagione si è spinto dalla Primavera alle porte della prima squadra del Bologna, debuttando in serie A nella gara con l‘Atalanta dello scorso 4 aprile. Acquisito a titolo definitivo il centrocampista Simone Franchini: venerdì è arrivata la firma sul contratto che lo lega al bianconero fino al 30 giugno 2022. Nato a Modena il 30 marzo 1998, Franchini ha giocato per quattro stagioni nella Primavera del Sassuolo, totalizzando 54 presenze, prima di passare alla Reggina: con il club calabrese ha disputato lo scorso campionato di serie C: 30 gare e una rete.